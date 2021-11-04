«Галатасарай» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы в Турции

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Галатасарай» – «Локомотив» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Галатасарая» с форой (-1) за 2.26.
«Локомотив» неплохо выглядел в первом матче с «Галатасараем». Было много положительных моментов, но свои атаки до ума так и не довели. А в концовке силы кончились, стали пропускать быстрые атаки соперника, в итоге пропустили гол и проиграли.
Прогноз Александра Мостового на матч «Галатасарай» — «Локомотив».
Сейчас, откровенно говоря, шансов зацепиться за борьбу в Лиге Европы откровенно мало. Может быть, победа в Турции сохранит надежду. Но в «Локомотив» пришли немцы. Думаю, они мыслят рационально. Нужно упрочивать своё положение в чемпионате, а европейские турниры будут только дополнительной нагрузкой. Сейчас Гисдолю нужно время, чтобы построить свой футбол, определиться со схемой, с вариантами состава. Не исключено, что в Турции выйдут не все основные игроки «Локомотива».
А «Галатасарай», хоть и не является самой сильной командой в группе, сейчас имеет все шансы, чтобы обеспечить себе досрочный выход. Атмосфера в Турции будет соответствующая. Так что возьму «Галатасарай» с форой (-1)», — сказал Титов.
Прогноз Романа Гутцайта на матч «Галатасарай» — «Локомотив».
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Галатасарай» — «Локомотив».
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