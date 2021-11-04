«Галатасарай» — «Локомотив»: прогноз Эльвина Керимова на матч 4-го тура Лиги Европы

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/2022 «Галатасарай» — «Локомотив».



Ставка: «Галатасарай» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.95.



«Галатасарай» будет сложно обыграть. Его будут поддерживать 20 тысяч зрителей. Стадион не будет заполнен полностью, но эти 20 тысяч создадут ощущение полных трибун.



В последнем туре чемпионата Турции «Галатасарай» спокойно обыграл «Газиантеп», забив в каждом из таймов по голу. «Галатасарай» стал играть в контратаку, вторым номером, как в Лиге Европы, практически не допускает моментов у своих ворот. То есть это оборонительная, контратакующая сухая команда, которую очень сложно взломать.

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Центр защиты Маркао-Нельсон, возможно, сейчас лучшая в Европе. Вы знаете, что после трёх туров «Галатасарай» не пропустил ни одного мяча, правда, забил всего два, но этого хватило, чтобы набрать семь очков. «Галатасарай» опасен в быстрых атаках, в переходных фазах. Впереди играют быстрые фланговые игроки. Есть и созидательный полузащитник, который выполняет стандарты. Не совсем понятно, кто сыграет в нападении. Все возможные форварды разноплановые, но все были эффективны в этом сезоне.



Что касается «Локомотива», то команда стилистически меняется, это многие отмечали уже. Последний матч в чемпионате России с «Нижним Новгородом» получился не самым качественным с точки зрения футбола, но результат удалось добыть. Может быть, когда команда меняется, как раз и нужен результат в первую очередь. Если будет результат, то футболисты будут верить идеям своего наставника. Команда меняется, она прессингует, играет агрессивно.



В Стамбуле «Локо» будет очень тяжело. В Стамбуле московский клуб столкнётся с более агрессивным «Галатасараем». Тем не менее «Галатасарай» постарается взять мяч под контроль, но у команды всё же есть проблемы с позиционным нападением. Но турецкий клуб очень хорош в защите, поэтому, как и в Москве, игра получится не очень результативной. Огромного количества голов я не жду, плюс мне кажется, что «Галатасарай» не проиграет.



«Галатасарай» постепенно набирает ход. Команда по составу прилично изменилась и не особенно рискует пока. В еврокубках старается играть вторым номером. Мы видим, что «Галатасарай» эффективен, защищаясь низким блоком, играя на контратаках, очень мало моментов допускает у своих ворот.



Думаю, что «Галатасарай» не проиграет, так как на данный момент всё же чуть лучше «Локомотива». Также стоит взять общий тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1 95. Может случиться и ничья. В любом случае, мне кажется, что «Локо» вряд ли победит. Не будет у москвичей и Смолова. Не в лучшей форме и лидеры, есть и кадровые проблемы. В общем, мне кажется, что такая ставка надёжная», — сказал Керимов.

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Какой канал покажет матч «Галатасарай» — «Локомотив»?