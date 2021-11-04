«Торпедо» — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Торпедо» — «Динамо» Минск.
Ставка: победа «Динамо» за 3.28.
«Минску прилетело со стороны ковида. Причем, судя по результату предыдущего матча со столичными «одноклубниками», прилетело не слабо. Играть, слава богу, еще есть кому, а вот на то, чтобы играть прилично, людей уже не хватает. А тут выезд в несчастливый Нижний Новгород, где у «Торпедо» и без того почти двукратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках, так еще и побеждали «зубры» в Нижнем в последний раз аж в ноябре 2016 года – пять лет назад! После чего проиграли подряд шесть официальных матчей в рамках регулярных чемпионатов КХЛ и еще два «товарняка», которые можно не считать.
Но если вы полагаете, что после всего вышенаписанного я возьму совковую лопату и пойду на Бугровское мемориальное кладбище Нижнего Новгорода копать могилу для минского «Динамо», то вы сильно ошибетесь. И не в «зубрах» тут дело. Просто за годы работы в «Рейтинге букмекеров» на ниве прогнозов я давно уже понял, что «Торпедо» в полном составе всегда читает мои прогнозы в отношении их команды, а потом из чувства личной ли неприязни или просто врожденного мелкопакостничества часто играет наоборот и обязательно, всенепременно проигрывает, когда я предсказываю этим чертям победу.
Поэтому фигушки вам! Победит Минск, да еще в основное время! А умные люди, да еще рискующие собственными деньгами, сами все прекрасно поймут», — сказал Лебедев.
Прогноз Максима Лебедева на матч СКА — «Спартак».
Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Локомотив» — «Металлург».
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