«Олимпиакос» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Олимпиакос» – «Айнтрахт» Франкфурт в 4-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: ничья за 3.55.



«Матч двух лидеров своей группы. Обе команды отметились достаточно впечатляющими результатами. «Айнтрахт» обыграл в чемпионате «Баварию», о чём тут ещё говорить. Но, естественно, выезд в Грецию — это всегда испытание. И «Олимпиакос» где-то, наверное, захочет отомстить за первое поражение.



В целом мне кажется, что этот матч самый тяжёлый для прогнозирования сегодня. Команды очень неровные. Никогда не угадаешь, в каком виде и настроении они выйдут на следующую игру.



Возможно, это тот случай, когда можно поставить на ничью в лоб. Коэффициент очень внушительный — 3.55. Это всегда очень приятно. Я совершенно не удивлюсь, если эта игра завершится со счётом 1:1, например. Да и такой результат должен устроить обе команды», — сказал Андронов.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Галатасарай» — «Локомотив».

Почему «Спартак» сумеет удивить «Лестер»?

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Лестер» — «Спартак».