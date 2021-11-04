«Лестер» — «Спартак»: прогноз Тимура Журавеля на матч группового этапа Лиги Европы

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/2022 «Лестер» — «Спартак».
Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.93.
«Лестер» — «Спартак». Боюсь, я вас ничем не удивлю. «Лестер» гораздо сильнее «Спартака». «Лестер» пусть и пропускает в каждом матче, но все равно зачастую забивает больше. Я не вижу ни одного шанса у «Спартака» заработать здесь очки.
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Лестер» — «Спартак».
Прогноз Майкла Оуэна на матч «Лестер» — «Спартак».
Но выбрать ставку непросто. Я остановлюсь на двух вариантах. Первый, второй тайм результативней первого. Мне кажется, после перерыва команды раззабиваются и голов во втором тайме будет больше. Победа «Лестера» через верх — это слишком дешевая ставка, но вам ее предложу, а вы уже будете сами решать, брать ее или нет.
В общем, будем играть от «Лестера». Здесь очень может повториться московский сценарий игры», — сказал Журавель.
Почему «Спартак» сможет удивить в матче с «Лестером»?
Прогноз Романа Гутцайта на матч «Галатасарай» — «Локомотив».
Прогноз Александра Мостового на матч «Галатасарай» — «Локомотив».
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