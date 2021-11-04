«Галатасарай» — «Локомотив»: ставка Романа Павлюченко на матч группы Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги Европы «Галатасарай» — «Локомотив».



Ставка: победа «Галатасарая» за 1.75.



«Галатасарай» хорошо проводит старт сезона в еврокубках. Да, у команды не всё ладится в чемпионате, но в Лиге Европы коллектив выглядит очень уверенно и эффективно. Футболисты турецкого клуба максимально прагматично используют свои моменты у ворот соперников и в то же время держат на замке оборонительные рубежи, не пропустив ни разу в трёх турах.



Думаю, что «львам» будет сегодня тяжело, но на своём поле они очень хороши и могут взять три очка, улучшив свое положение в группе. В Турции никому не бывает просто, и в железнодорожников я особо не верю, как бы не хотелось обратного.

Прогноз Александра Мостового на матч «Галатасарай» — «Локомотив».

«Локомотив», откровенно говоря, не радует результатами, да и по игре москвичи выглядят аутсайдерами в своём квартете. К тому же всем хорошо известно, как тяжело играть в Турции и какая поддержка там от трибун для своей команды. Россиянам будет очень сложно взять очки в Стамбуле, и мне кажется, что турки без особого труда добудут три балла.



У москвичей достаточно проблем во внутреннем первенстве. К тому же на еврокубковой арене они не особо блещут. Список травмированных тоже переполнен, вряд ли удастся сегодня зацепиться. Прогноз — победа «Галатасарая», — сказал Павлюченко.

Прогноз Романа Гутцайта на матч «Галатасарай» — «Локомотив».

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