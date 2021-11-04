«Лестер» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на игру группового раунда Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Лиги Европы «Лестер» — «Спартак».
Ставка: победа «Лестера» с форой (-1.5) за 1.98.
«Лестер» в этом году открывал сезон победой в Суперкубке Англии, после чего команда ушла в тень, но далеко первую тройку не отпускает. После поражения в последнем туре от «Арсенала» «лисы» опустились на шестое место, при этом не проигрывали до этого на протяжении пяти последних туров.
В Лиге Европы синие пока на третьей позиции, при этом отставание от первой «Легии» составляет каких-то два балла. От «народной команды» ждали феерического старта, но в итоге получили девятое место после 13 туров.
Какой канал покажет матч «Лестер» — «Спартак»?
Такой провал повлиял на моральное состояние команды, которая уже на протяжении трёх последних туров не выигрывала. Более того, 24 октября столичные потерпели сокрушительное фиаско в игре с чемпионом. В группе Лиги Европы россияне на последней позиции, но шанс на общий успех пока есть.
Лично мне непонятно, что происходит с моей бывшей командой – игра наладилась, и теперь вновь такой провал. Считаю, что придётся чем-то жертвовать, раз не получается играть на два фронта. Предполагаю, сегодня сенсации ждать не стоит и «Лестер» выиграет без труда. Сделаю ставку на уверенный успех представителей АПЛ», — сказал Мостовой.
Почему «Спартак» удивит всех в матче с «Лестером»?
Прогноз Романа Гутцайта на матч «Галатасарай» — «Локомотив».
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