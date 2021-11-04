СКА — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 СКА – «Спартак».



Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 2.12.



«Как известно, от великого до смешного – один шаг. Вот, скажем, «Спартак» ещё совсем недавно пёр как на дрожжах, наращивая победную серию аж до пяти матчей – невиданного в новейшей истории показателя. И где теперь эта серия? Теперь у красно-белых пораженческая серия из трёх матчей, и есть все предпосылки к тому, что станет из четырёх.



Почему я так думаю? Потому что все три поражения «Спартак» потерпел не от элиты, а от плюс-минус равных. Что, ХК «Сочи» или «Северсталь» сильнее красно-белых? Даже «Локомотив» в его нынешнем тормозящем состоянии был «Спартаку» вполне по зубам, но всем трём соперникам москвичи проиграли, увы.



А с Питером у «Спартака» дела и вовсе швах. Там речь даже не о победах, а о штучных заброшенных шайбах. То, что москвичи из шести последних матчей проиграли армейцам пять – это ещё полбеды. Из этих пяти четыре матча красно-белые продули всухую. То есть и так всюду прорехи, а тут ещё СКА, упустивший в конце матча победу над «Магниткой» и гакнувший свою пятиматчевую победную серию, будет немножко злее, чем обычно.



В общем, особых вариантов нет. СКА победит, сделает это достаточно уверенно, в основное время и с преимуществом минимум в пару шайб», — сказал Лебедев.

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