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«Галатасарай» — «Локомотив»: прямая трансляция матча Лиги Европы, где смотреть онлайн

«Галатасарай» — «Локомотив»: прямая трансляция матча Лиги Европы, где смотреть онлайн
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4 ноября в Стамбуле состоится матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы «Галатасарай» — «Локомотив». Начало игры — в 20:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу стамбульцев можно с коэффициентом 1.75. Успех москвичей оценён экспертами в 5.15. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Эксперты думают, что матч «Галатасарай» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.80, на гол Гирано Керка — за 4.00, на гол Рифата Жемалетдинова — за 6.00.

Прогноз Александра Мостового на матч «Галатасарай» — «Локомотив».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Галатасарай» — «Локомотив».

Прогноз Романа Гутцайта на матч «Галатасарай» — «Локомотив».

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