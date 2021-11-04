«Лестер» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги Европы 4 ноября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лестер» – «Спартак» Москва в 4-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Лестера» с форой (-1.5) за 1.90.



«Признаюсь, большие были ожидания после того, как «Спартак» повёл в первой игре 2:0, но дальше наступило очередное разочарование. «Лестер» показал, кто здесь хозяин, даже без Варди. Дака забивал без проблем, ещё и так много. Не вижу причин, по которым на выезде «Спартак» сыграет лучше. Одно чудо уже случилось — в Неаполе. В подобное повторение в Лестере я уже совсем не верю.

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Сразу скажу, что ставлю на «Лестер» с форой (-1.5). Игра с «Ростовом» была очень слабой. То, что было перед этим в Петербурге, вообще вспоминать не хочется. «Лестер» в Москве показал, что он настроен на плей-офф, дома англичане сыграют на максимуме. Они и у «Наполи» на своём поле должны были выиграть, но расслабились раньше времени. Здесь ошибки уже не повторят. Как этот «Спартак» будет сопротивляться, я не представляю. Ни за одну линию «Спартака» нельзя быть спокойным. Класс «Лестера» гораздо выше, даже если где-то появятся резервисты», — сказал Титов.

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