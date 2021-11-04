«Лестер» — «Спартак»: где смотреть в прямом эфире, онлайн-трансляция матча Лиги Европы

4 ноября в Лестере состоится матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы «Лестер Сити» — «Спартак» Москва. Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.33. Успех россиян оценён экспертами в 10.75. Ставки на ничью принимаются за 6.30.



Прогноз Майкла Оуэна на матч «Лестер» — «Спартак».



Эксперты уверены, что матч «Лестер» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.



Гол Александра Соболева идёт за 4.00, гол Джордана Ларссона — за 4.40.

Почему «Спартак» преподнесёт сюрприз в матче с «Лестером»?

Прогноз Александра Мостового на матч «Лестер» — «Спартак».

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Лестер» — «Спартак».