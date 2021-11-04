«Галатасарай» — «Локомотив»: результат матча Лиги Европы, какой счёт, как сыграли

Сегодня, 4 ноября, прошёл матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 между «Галатасараем» и «Локомотивом». Встреча прошла на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» и завершилась со счётом 1:1.
На 43-й минуте футболисты «Галатасарая» провели быструю атаку: Патрик ван Анхольт сделал пас к штрафной, Софьян Фегули принял мяч и нанёс обводящий удар в дальний угол ворот. На 72-й минуте Константин Марадишвили получил пас в штрафной и прострелил вдоль ворот, Фёдор Смолов не дотянулся до мяча, а Франсуа Камано с метра послал мяч в сетку.
Ставки на ничью принимались с коэффициентом 4.30: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4300 рублей. Успех «Галатасарая» оценивался в 1.65, успех «Локомотива» — в 6.00.
Тотал меньше 2.5 гола шёл за 2.15, гол в каждом тайме — за 1.75, «обе забьют» — за 1.85, точный счёт 1:1 — за 8.50.
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