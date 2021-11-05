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«Саутгемптон» — «Астон Вилла»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

«Саутгемптон» — «Астон Вилла»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ
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Известный комментатор Денис Казанский записал прогноз на матч «Саутгемптон» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Саутгемптона» за 2.10.

«Я думаю, что «святые» могут надеяться в этой игре на победу. Дело и в домашнем стадионе (где команда потерпела в этом сезоне только 1 поражение). И в форме команды Ральфа Хасенхуттля: в 4 последних матчах дает качественный бой и в основное время не проигрывает. Победы над «Уотфордом» и особенно над «Лидсом» получились у «Саутгемптона» довольно серьезными, а сами матчи – хорошими с точки зрения качества игры.

В отличие от «Астон Виллы», которая только что проиграла «Вест Хэму» дома. И вообще, потерпела 4 поражения за последние 5 туров АПЛ. Кроме того, «Астон Вилла» на выезде: проиграла в 4 последних матчах из 5, пропустила больше 10 голов.

Думаю, что здесь можно брать чистую победу «Саутгемптона». У «святых» есть всё, чтобы победить», — сказал Казанский.

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