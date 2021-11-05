«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Салават Юлаев» — «Авангард».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 2.24.



«Вот и докатился наш действующий чемпион до поражения в Нижнекамске. Официально – в овертайме, а неофициально – и по игре. И только отсутствие в составе «маленьких татар» индивидуально сильных игроков не позволило «Нефтехимику» прекратить мучения «ястребов» ещё в основное время.



С таким бэкграундом «Авангард» приезжает в Уфу, где на первый взгляд тоже не бог весть какой «Монреаль», едва обыгравший в предыдущем туре «Амур». Согласен, и «Салават», и «Авангард» накануне ответственного междусобойчика не перенапрягались. Но уфимцы свои два очка взяли достаточно спокойно, а вот «ястребы» заработали только одно, да и то. В бэкграунд «ястребов» добавим четыре поражения в пяти последних матчах. Правда, там два раза были «большие татары» и ещё один раз СКА, но это соперники уровня «Авангарда», и уступать всем подряд, да ещё по два раза, – для чемпиона это, извиняюсь, западло.



Кстати, единственная победа «Авангарда» в пяти последних матчах одержана как раз над «Салаватом Юлаевым», а долг, как известно, платежом красен. Кроме того, у «ястребов» имеется хоть и совсем небольшое, но всё-таки преимущество по количеству побед в личных встречах, и этот недостаток уфимцы наверняка хотят исправить. И имеют к этому все объективные предпосылки.



Иными словами, игра «Авангарда» в последнее время внушает гораздо меньше доверия, нежели игра «Салавата», по крайней мере, лично мне. Поэтому в предстоящем матче я ставлю на хозяев, на их победу в основное время, правда, с невеликим преимуществом в одну-две шайбы», — сказал Лебедев.

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