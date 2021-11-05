«Атлетик» — «Кадис»: прогноз Дениса Наливайко на матч Примеры

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 13-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетик Бильбао» — «Кадис».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.83.



«Бильбао» после вырванной ничьи в баскском дерби в прошлом туре у себя дома будет играть против одной из самых неудобных команд из аутсайдеров Ла Лиги. «Кадис» — это та команда, которая просто отдает мяч, вообще этого не стесняется. Впереди клуб будет искать свои моменты, благо там есть Альваро Негредо и Энтони Лосано, который в 11-м туре оформил хет-трик. Этот игрок сейчас в потрясающей форме.



У «Бильбао» очень хорошая оборона и по фамилиям, и Унаи Симон, голкипер сборной Испании. Мне кажется, что в этой встрече не будет большого количества голов. Предлагаю сделать ставку на тотал меньше 2,5 гола с коэффициентом 1,83» — сказал Наливайко.

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