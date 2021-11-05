«Майнц» — «Боруссия» М: прогноз Дмитрия Симонова на матч Бундеслиги

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 10-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «Майнц» — «Боруссия» Менхенгладбах.
Ставка: «Боруссия» забьёт ровно 1 гол за 2.65.
«Команда из Гладбаха отвратительно играет на выезде в этом сезоне — четыре поражения в пяти матчах (единственная победа — 3:1 над кризисным «Вольфсбургом»). Если исключить эту игру, то «Боруссия» забила на выезде лишь один мяч, а если не исключать, то все равно получится меньше гола за игру, 4 в 5 играх. «Майнц», наоборот, удачно действует дома — +3=1-1.
В десяти турах Гладбах лишь в трех матчах забил более одного гола. Полагаю, и сейчас «Боруссия» не забьет «Майнцу» более одного мяча.
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При этом нужно отметить, что Майнц — исторически удобный город для «Боруссии» М (лишь одно поражение в последних 10 матчах), а тренер гостей Хюттер имеет хороший баланс с коучем хозяев Свенссеном (победа и ничья). Это негативные факторы для «Майнца».
Учитывая, что клуб-хозяин уже четыре официальные игры подряд не может сыграть на ноль, я рискну сделать опасный прогноз с высоким коэффициентом — «Боруссия» забьет ровно один гол», — сказал Симонов.
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