«Саутгемптон» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Астон Вилла».



Ставка: победа «Саутгемптона» за 2.20.

«Святые» расположились только на 14-й позиции, забив при этом девять раз. Только у одной команды в лиге результативность хуже. Все свои победы они одержали в трех предыдущих турах — 1:0 против «Лидса» и аналогичный счет с «Уотфордом» на его стадионе.

На мой взгляд, с сегодняшним соперником хозяева поля могут побороться, ведь он ни в чем не превосходит. Более того, они играют на родном стадионе, где в нынешнем первенстве лишь «Вулверхэмптон» (0:1) их переиграл.

«Львы» неплохо начали, но сейчас имеют в активе отвратительную серию из четырех поражений подряд, которая отбросила их на 15-ю строку. Выездные матчи были к достаточно грозным противникам, поэтому очки получилось зацепить только с «Манчестер Юнайтед» (1:0), но и это неожиданно.

На мой взгляд, последние поражения изрядно измотали бирмингемскую дружины. Она проигрывала, однако регулярно боролась и забивала. Сегодня вряд ли удастся продержаться все 90 минут на выезде», — сказал Павлюченко.

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