«Атлетик» — «Кадис»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 13-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Атлетик» — «Кадис».
Ставка: победа «Атлетика» в 1-2 мяча за 1.95.
«Безвыигрышная серия «Кадиса» достигла семи туров, и команда из древнейшего города Европы докатилась до зоны вылета. А в такой ситуации у «Кадиса» мало шансов в гостях против «Атлетика», который выиграл последний очный матч с «Кадисом» со счетом 4:0. Баски стабильны и особенно надежны в обороне – меньше всех в Примере пропустили, реже всех в турнире проигрывали.
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Сейчас, впрочем, оборона «Атлетика» ослаблена дисквалификацией центрального защитника Иньиго Мартинеса. При этом «Атлетик» не очень-то блещет в атаке – лишь у четырех команд меньше забитых мячей.
Тут вырисовывается победа «Атлетика» с не слишком крупным счетом. Поставлю на то, что баски победят с разницей в один или два мяча», — сказал Вишневский.
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