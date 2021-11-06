«Динамо» — «Краснодар»: прямая трансляция, смотреть онлайн, по какому каналу покажут

6 ноября состоится матч 14-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Краснодар». Начало встречи — в 16:30 мск. Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.97. Успех краснодарцев оценён букмекерами коэффициентом 2.57. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.62.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Динамо» — «Краснодар».

Букмекеры считают, что матч «Динамо» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.93, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70, на пенальти — за 2.35.

Прогноз Дениса Казанского на матч «Динамо» — «Краснодар».

Прогноз Константина Генича на матч «Крылья Советов» — «Химки».

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