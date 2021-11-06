«Динамо» — «Краснодар»: во сколько начало матча, где смотреть онлайн, кто главный судья

6 ноября состоится матч 14-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Краснодар». Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Главным арбитром матча назначен Владимир Москалёв, на кромках поля ему будут помогать ассистенты Егор Болховитин и Арам Петросян. Резервный судья — Сергей Цыганок. За VAR отвечает Алексей Амелин, AVAR — Валерий Данченко. В роли инспектора выступит Игорь Синер.

Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.97. Успех краснодарцев оценён букмекерами коэффициентом 2.57. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.62. Если судья назначит пенальти, сыграет коэффициент 2.35.

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