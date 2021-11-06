«Сочи» — ЦСКА: прямая трансляция, смотреть матч онлайн, по какому каналу покажут

6 ноября состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск. Посмотреть в прямом эфире встречу можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех москвичей оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.38.

По оценке аналитиков матч «Сочи» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81, на пенальти — за 2.40.

Артур Юсупов: нравится играть с ЦСКА. На них особенный настрой.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Локомотив».

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