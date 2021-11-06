«Сочи» — ЦСКА: во сколько начало матча, где смотреть онлайн, кто главный арбитр

6 ноября состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск. Онлайн посмотреть встречу можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Главным арбитром матча назначен Сергей Иванов, ассистенты Владислав Назаров и Владимир Миневич будут помогать ему на кромках поля. Резервный судья — Иван Сараев. За VAR отвечает Виталий Мешков, AVAR — Алексей Воронцов. В роли инспектора выступит Андрей Бутенко.
Ранее букмекеры дали свой прогноз. Они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех москвичей оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.38.
Аналитики также считают, что матч «Сочи» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.
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