«МЮ» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция, где смотреть онлайн, какой канал покажет

6 ноября состоится матч 11-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 15:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех «Манчестер Юнайтед» оценён экспертами в 4.85. Ставки на ничью принимаются за 4.30.
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Милан» — «Интер».
Аналитики уверены, что матч «Ман Юнайтед» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.59, пенальти — за 2.40, а удаление — за 4.50. Гол Криштиану Роналду в манчестерском дерби оценён экспертами коэффициентом 2.50. Если забьёт Рахим Стерлинг, сыграет коэффициент 2.65.
Прогноз Артура Петросьяна на матч «МЮ» — «Ман Сити».
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