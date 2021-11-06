«Кальяри» — «Аталанта»: прямая трансляция, где смотреть онлайн, какой канал покажет

6 ноября состоится матч 12-го тура Серии А «Кальяри» — «Аталанта». Начало игры — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех сардинцев оценён экспертами в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 4.60.
Букмекеры считают, что матч «Кальяри» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.63, Гол Дувана Сапаты идёт за 1.75, гол Алексея Миранчука — за 2.50.
Агент Трабукки: Миранчук слишком мягкий. «Аталанта» — сложная команда с тяжёлым тренером.
Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Локомотив».
- 6 ноября 2021
-
23:00
-
21:45
-
21:00
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45