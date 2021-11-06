«Оттава Сенаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прямая трансляция, смотреть матч НХЛ онлайн

6 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи запланировано на 21:00 мск. Онлайн трансляция будет доступна на «Яндекс.Спорт» и платформе Wink.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «Оттавы» оценён аналитиками в 3.50. Ничья в основное время доступна за 4.85.
Букмекеры также считают, что матч НХЛ получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.49. Поставить на гол в первые 10 минут игры можно с коэффициентом 1.57. Если команды забьют в каждом периоде хотя бы по одной шайбе, сыграет коэффициент 1.37.
Где покажут матч «Вашингтон» — «Филадельфия»?
- 6 ноября 2021
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