«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.73.

«Красные дьяволы» потеряли перед сегодняшним матчем Варана и Погба, хотя в предыдущем туре смогли переиграть грозный «Тоттенхэм» (3:0). В Лиге чемпионов противостояние с «Аталантой» (2:2) получилось драматичным, но дубль Криштиану Роналду спас важнейшие очки.



На мой взгляд, шансов забрать очки сегодня у манкунианцев не очень много. Хозяева поля находятся не в лучших кондициях и проигрывают практически все принципиальные матчи без какой-либо интриги. Сегодня оппонент вновь сильный.



Голубые располагаются на третьей строчке, даже несмотря на осечку в предыдущем туре — 0:2 от «Кристал Пэлас». В еврокубках команда выглядит намного убедительнее. В середине недели снова продемонстрировала высокий класс, переиграв «Брюгге» со счётом 4:1, и поднялась на первую строчку.



Думаю, что в этом противостоянии гости одержат викторию. Класс команды всё-таки выше и подопечные Хосепа Гвардиолы показывают привлекательную игру в последнее время. Скорее всего, сегодня Манчестер будет синим».

Где покажут матч «МЮ» — «Ман Сити»?

Прогноз Артура Петросьяна на матч «МЮ» — «Манчестер Сити».