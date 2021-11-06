«Северсталь» — «Металлург» Мг: прогноз Анатолия Емелина на матч лидера КХЛ

Советский и российский хоккеист и тренер Анатолий Емелин сделал свою ставку на матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.73.

«Северсталь» не проигрывает уже две недели – с 16 октября команда Андрея Разина одержала восемь побед подряд. Но теперь эта серия прервётся. Вологодские металлурги потеряли очень много сил в предыдущих тяжёлых матчах со «Спартаком» и «Автомобилистом». А «Магнитка» разозлена после поражения в Ярославле. Состав уральцев качественнее и глубже. Да и проблему с зависимостью от игры первого звена команда Ильи Воробьёва, похоже, решила. В последних встречах у неё отличились все пятёрки.



«Северсталь» многовато удаляется, а «Металлург» почти в каждом матче генерирует по 40 бросков и больше. Поэтому жду результативного хоккея – на двоих соперники забросят как минимум пять шайб. Выбираю ставку «тотал матча больше 4.5 шайбы», — сказал Емелин.

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