«Сельта» — «Барселона»: прямая трансляция, где смотреть онлайн, какой канал покажет

6 ноября состоится матч 13-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Барселона». Начало игры — в 18:15 мск. Трансляцию встречи покажет в прямом эфире «Okko Спорт».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех «Сельты» оценён экспертами в 3.56. Ставки на ничью принимаются за 3.85.



Аналитики считают, что матч «Сельта» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.



Гол в первые 15 минут идёт за 3.20, победа каталонцев всухую — за 4.10.

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