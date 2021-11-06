«Сельта» — «Барселона»: прямая трансляция, где смотреть онлайн, какой канал покажет

6 ноября состоится матч 13-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Барселона». Начало игры — в 18:15 мск. Трансляцию встречи покажет в прямом эфире «Okko Спорт».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех «Сельты» оценён экспертами в 3.56. Ставки на ничью принимаются за 3.85.
Аналитики считают, что матч «Сельта» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.
Гол в первые 15 минут идёт за 3.20, победа каталонцев всухую — за 4.10.
Хави: сейчас не лучший момент в истории «Барселоны». Жду возможности всё исправить.
Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Локомотив».
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