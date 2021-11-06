«МЮ» — «Манчестер Сити»: прогноз Эдуарда Мора на главный матч 11-го тура АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.76.

«Громкая вывеска и во всех смыслах интересная игра. Правда, пока команды не впечатляют в чемпионате.



У «Сити» проблемы связаны с тем, что нет хорошего центрального нападающего. Всё чаще на этом месте пробуется Фоден. Но в роли наконечника он не так опасен, как на других позициях. Команда создаёт много моментов, но с реализацией проблемы. А в последнем туре неожиданно проиграли дома. Правда, после этого была уверенная победа в Лиге чемпионов.



В «Манчестер Юнайтед» — наоборот. Есть хороший завершитель в лице Роналду, который в одиночку вытаскивает матчи, есть Кавани. Но в целом командная игра «МЮ» стала слабее, чем в прошлом году. Возможно, это связано как раз с Роналду, на которого много играют в ущерб команде.



Конечно, обе команды будут стараться победить. Но «Манчестер Сити» не добрал больше очков, чем «Юнайтед». К этой игре команда Гвардиолы подходит в лучшем состоянии.



Мне кажется, что счёт будет 2:1 в пользу «Сити». Роналду, возможно, свой гол забьёт, ну а горожане на одном голе не остановятся. Ставлю на победу «Манчестер Сити».

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