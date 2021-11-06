«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий и эксперт Илья Казаков дал прогноз на матч 11-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Ставка 1: победа «Манчестер Сити» за 1.73.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча за 2.27.

«Мы видим, что сложные матчи – не лучшая сторона Сульшера. Мы видели, как его команда проиграла «Ливерпулю». Мы видели, как «красные дьяволы» изо всех сил боролись против «Аталанты», которая играет сейчас не так выразительно, как в предыдущих сезонах. Хотя свой уровень клуб из Бергамо держит. Мы видели, как у Сульшера получается немногое в таких играх. Но в Лиге чемпионов ему помогает Роналду.



Я думаю, что в этой встрече надо ставить на победу «Сити». «Горожане» являются фаворитами в этой игре. На неделе они потратили гораздо меньше сил, чем соперник. Матч с «Брюгге» был откровенно проходным.



Также я бы поставил на ТМ 2.5 мяча. Это тот случай, когда одна игра может повлиять на многое как минимум для одного клуба. Думаю, что фейерверка в этой игре не будет».

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