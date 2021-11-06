«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Москва – «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.45.

«Начинаем с одного из главных матчей этого тура. «Динамо» в Москве примет «Краснодар». Если посмотреть на то, как играли динамовцы с «Краснодаром» предыдущие матчи, то можно сказать, что очень приятная и удобная команда «Краснодар» для «Динамо». В последних трёх играх динамовцы побеждали. Если взять последние пять встреч, то динамовцы в них не проигрывали.



Дома динамовцы дважды сыграли вничью с «Краснодаром» за последние три года. Да, у «Динамо» сейчас есть кадровые проблемы. Даниил Фомин, воспитанник «Краснодара», не сыграет из-за дисквалификации. Захарян не сыграет по этой же причине. По-прежнему травмирован Лаксальт. Но есть потери и у «Краснодара»: Рамиреса и Газинского не будет, давно травмированы Мартынович и Вандерсон.

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В целом расклад сил примерно равный. Мне кажется, фаворита выделять здесь очень сложно, несмотря на удачную статистику «Динамо» против «Краснодара». Здесь эта статистика может и прерваться. «Краснодар» в последних матчах не очень здорово выглядит. С «Уфой» еле отыгрались, в дерби проиграли «Кубани», уступили дома «Крыльям Советов». Нужны положительные эмоции. «Краснодар» сделает всё, чтобы не проиграть. Выиграет ли «Динамо» или сам «Краснодар»? Сомневаюсь.



Попробовал бы сыграть здесь лобовую ничью за хороший коэффициент 3.45. Что-то мне подсказывает, что должна быть ничья».

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