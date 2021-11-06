«Сочи» — ЦСКА: ставка Константина Генича на матч 14-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Сочи» – ЦСКА.
Ставка: обе забьют за 1.85.
«Команды, идущие в первой пятёрке, сыграют друг с другом в Сочи. Недавно была жеребьёвка Кубка России: в 1/8 финала «Сочи» и ЦСКА также сыграют между собой на юге России.
Прогноз Виктора Гусева на матч «Динамо» — «Краснодар».
Армейцы после долгой и приятной серии без поражений уступили на выезде в Казани, хотя по игре не заслуживали этого. Сочинцы чередуют победы с поражениями. И пока ещё ни одного ничейного результата у команды Федотова, как и у «Ахмата». Можно было бы здесь поймать ничью. Я бы рассмотрел этот вариант, небольшую сумму можно было бы поставить. Коэффициент неплохой — 3.35. Учитывая, что в обеих встречах между командами в Сочи они обменивались забитыми мячами, вполне может это произойти и сейчас. «Сочи» практически в каждом матче и забивает, и пропускает. Да, был отрезок, когда «Сочи» ничего не забили «Краснодару» (хотя моментов было предостаточно) и не забили дома «Динамо» (там Лещук динамовцев выручал).
Я бы предложил вариант «обе забьют» за 1.85».
Прогноз Константина Генича на матч «Крылья Советов» — «Химки».
Прогноз Дениса Казанского на матч «Динамо» — «Краснодар».
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