«Челси» — «Бёрнли»: ставка Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии

Телекомментатор и специалист в английском футболе Роман Гутцайт дал прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Бёрнли».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.83.

«В ближайшие выходные в Англии нас ждёт матч «Челси» — «Бёрнли». Коллектив у Томаса Тухеля сейчас в полном порядке, даже несмотря на отсутствие нападающих. Без Ромелу Лукаку и Тимо Вернера «Челси» очень уверенно идёт по этому сезону — хорошо выглядит в Лиге чемпионов и лидирует в английском чемпионате.



Матч Лиги чемпионов с «Мальмё» был во вторник, поэтому у лондонцев достаточно времени для того, чтобы подготовиться и восстановиться.

Прогноз Ильи Казакова на матч «Челси» — «Бёрнли».

С «Мальмё» «Челси» играл очень хорошо. Просто огромное преимущество по количеству ударов. Даже удивительно, что победа была одержана всего со счётом 1:0.



«Челси» по-прежнему очень надёжно играет в обороне. Если взять последние шесть матчей, то вы увидите, что «Челси» пропустил всего один гол — и тот в кубковой игре против «Саутгемптона», где была достаточно солидная ротация.



«Бёрнли», несмотря на победу над «Брентфордом» в матче прошлого тура со счётом 3:1, продолжает оставаться командой из зоны вылета. Думаю, что прямо сейчас «Бёрнли» не сможет сопротивляться «Челси». Выбираю на этот матч ставку на уверенную победу команды Томаса Тухеля».

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