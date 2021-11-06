«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» Москва – «Краснодар».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.98.

«Встречаются две яркие, симпатичные команды, но в прошлом туре и те и другие проиграли. «Динамо» ничего не смогло противопоставить «Зениту», а «Краснодар» неожиданно проиграл на своём поле «Крыльям». Конечно, команды хотят реабилитироваться. Матч был под угрозой, собирались его перенести, но всё-таки команды сыграют именно сейчас.

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А «Динамо», возможно, было бы и довольно переносом, тогда бы смогли сыграть Фомин и Захарян, сейчас придётся обойтись без них. Оба дисквалифицированы. И это большая проблема для Шварца. Как-то придётся перестроить игру, ввести в состав новых исполнителей. Ещё и Лаксальта давно нет, а он был хорош на старте чемпионата. Думаю, «Динамо» будет атаковать меньше обычного, команда постарается сыграть организованно, без грубых ошибок сзади.



«Краснодар», за исключением матча в Нижнем Новгороде, очевидно буксует. Тут и матч с «Кубанью» надо вспомнить, и с «Уфой», и поражение от Самары. Поэтому очки сейчас важнее качества. Тоже не жду какой-то феерии от команды Гончаренко. И выбираю ставку «тотал меньше 2.5 мяча». Уверен в ней на 8 из 10», — сказал Титов.

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Где смотреть матч «Динамо» — «Краснодар»?