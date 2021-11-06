«Сельта» — «Барселона»: ставка Константина Генича на матч Ла Лиги

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал ставку на матч испанской Примеры «Сельта» – «Барселона».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.77.

«Мы все видим и знаем, что происходит с «Барселоной». Она переживает сейчас непростой период после Кумана и ситуацией с приходом Хави. Пока Серхио Бархуан исполнял обязанности главного тренера. В первом матче получилось не очень удачно – «Барселона» сыграла вничью с «Алавесом», а потом в Лиге чемпионов скромно обыграла «Динамо» Киев (1:0). Но результат сейчас для «Барселоны» превыше всего.

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«Сельта» – вполне подходящий соперник для того, чтобы почувствовать уверенность с точки зрения каких-то взаимодействий. У «Барселоны» в последнее время не складывается игра в созидании, хотя проблески определённые есть. «Сельта» играет сама и даёт играть сопернику. Даже несмотря на то что в последних пяти матчах «Сельта» забила только в одном, моментов в каждой игре у «Сельты» более чем достаточно.



Против «Барселоны» в домашней игре «Сельта», как правило, не закрывается и играет достаточно агрессивно. На мой взгляд, резонно сыграть верх в этом матче – тотал больше 2.5 мяча».

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