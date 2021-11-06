«Сельта» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 2.20.

«Сельта» стартовала в очередной раз неуверенно и после 12 туров занимает 15-е место в турнирной таблице. В активе «кельтов» всего три победы и две ничьи, которые принесли 11 очков, что всего на два больше, чем у представителей из зоны вылета. В последнем матче «небесные» сыграли вничью с «Райо Вальекано».



«Барселона» записала на свой счёт по четыре победы и ничьи, которые принесли 16 очков и девятую позицию. В последней игре каталонцы также сыграли вничью с «Алавесом».

Прогноз Константина Генича на матч «Сельта» — «Барселона».

В пяти последних очных матчах команды дважды обменялись победами, при этом играли достаточно результативно. Я считаю, что время поджимает «Барсу», которая хотя и минимально, но добыла победу в Лиге чемпионов.



В этом поединке я вижу успех каталонцев, которые начали набирать, да и мои родные «кельты» не радуют, скорее всего, из-за слишком короткой лавки. Ожидаю обмен голами и отдаю предпочтение сине-гранатовым. Моя ставка – победа «Барселоны».

Хави: сейчас не лучший момент в истории «Барселоны». Жду возможности всё исправить.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Локомотив».

Где смотреть матч «Сельта» — «Барселона»?