«Сельта» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» за 2.20.
«Сельта» стартовала в очередной раз неуверенно и после 12 туров занимает 15-е место в турнирной таблице. В активе «кельтов» всего три победы и две ничьи, которые принесли 11 очков, что всего на два больше, чем у представителей из зоны вылета. В последнем матче «небесные» сыграли вничью с «Райо Вальекано».
«Барселона» записала на свой счёт по четыре победы и ничьи, которые принесли 16 очков и девятую позицию. В последней игре каталонцы также сыграли вничью с «Алавесом».
Прогноз Константина Генича на матч «Сельта» — «Барселона».
В пяти последних очных матчах команды дважды обменялись победами, при этом играли достаточно результативно. Я считаю, что время поджимает «Барсу», которая хотя и минимально, но добыла победу в Лиге чемпионов.
В этом поединке я вижу успех каталонцев, которые начали набирать, да и мои родные «кельты» не радуют, скорее всего, из-за слишком короткой лавки. Ожидаю обмен голами и отдаю предпочтение сине-гранатовым. Моя ставка – победа «Барселоны».
Хави: сейчас не лучший момент в истории «Барселоны». Жду возможности всё исправить.
Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Локомотив».
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