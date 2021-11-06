«Сочи» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Сочи» – ЦСКА.
Ставка: ничья за 3.38.
«Интересный матч должен получиться в Сочи. У ЦСКА второй подряд сложный выезд, сначала была Казань. И там армейцы потерпели поражение, прервав свою длинную серию без поражений. И теперь будет ещё одна проверка на прочность. «Сочи» на своём поле в этом календарном году проиграл только один раз — «Динамо». И то там не везло команде Федотова, с реализацией не складывалось.
Интересно, что «Сочи» за 13 туров ещё ни разу не сыграл вничью. Это удивительно. И когда-то это должно произойти. Я считаю, что сейчас самое время. Соперник сложный, с наскока его не возьмёшь. Да и вообще, ЦСКА играет очень осторожно, организованно. Обилия моментов от этой игры я не жду. ЦСКА будет сушить и рассчитывать на контратаки. Хватит ли у «Сочи» собственной игры, навыков футболистов, чтобы взломать армейскую оборону, я не уверен. Вполне допускаю, что здесь совсем без голов обойдётся. Но рискну взять лобовую ничью. Самый вероятный исход, на мой взгляд. Уверен в ставке на 7 из 10».
Прогноз Константина Генича на матч «Крылья Советов» — «Химки».
Прогноз Дениса Казанского на матч «Динамо» — «Краснодар».
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