«РБ Лейпциг» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч 11-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» – «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.78.

«Обе команды играли в Лиге чемпионов на неделе, но эмоции у них абсолютно разные. «Лейпциг» хоть и расстался с турнирном, но сумел конфузию в игре с «ПСЖ» превратить в геройство. Команда не смогла сделать счёт 2:0, не забив пенальти, потом пропустила два мяча, но в конце игры с пенальти сравняла счёт. Думаю, что какой-то подъём от этого команда испытывает.



«Боруссия» просто разъярена тем, что произошло. Безумное по своей нелепости и необъяснимости удаление Матса Хуммельса, причём не с точки зрения игрока, а с точки зрения судейства перевернуло полностью игру с «Аяксом», которому он проиграл второй раз подряд.



Не будет участвовать Холанд в этой игре, но на философии команд, их стиле это не должно сказаться, потому что дортмундцы не приедут отбиваться и защищать ничью. «Лейпциг», естественно, будет играть вперёд.



От этого матча надо ждать забитых мячей и довольно яркой игры. Мой выбор – обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.78. Уверен в ставке – 8 из 10».

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