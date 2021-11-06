«Бордо» — «ПСЖ»: ставка Павла Занозина на матч чемпионата Франции

Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин сделал прогноз на матч 13-го тура Лиги 1 сезона-2021/2022 «Бордо» — «ПСЖ».

Ставка: обе забьют за 1.78.

«У Парижа тяжёлый график. Сыграли в Лиге чемпионов вничью с «Лейпцигом» — 2:2, причём могли и победить, но уже в добавленное время пропустили с пенальти. Ну и «Бордо» — команда, которая идёт довольно низко в чемпионате, практически в зоне вылета, но при этом почти в каждом матче забивает. А в прошлом туре вообще у них интересная история была с «Реймсом» — 0:2 уступали дома к 73-й минуте, но в итоге сумели победить.



Соперник у «ПСЖ» непростой. К тому же по-прежнему лечится Месси, хотя с ним странная история. В сборную Аргентины его вызвали, за клуб он играть не может, но, так или иначе, Париж остаётся Парижем без Лео. Вейналдум, например, вышел на первые роли и сделал дубль с «Лейпцигом». Мбаппе, Неймар и Ди Мария тоже остаются в порядке.



Думаю, гости, конечно же, выиграют, но это не будет просто. Почти в каждом матче в чемпионате Франции Париж в последнее время испытывает проблемы даже с соперниками ниже уровнем и пропускает. Оборона оставляет желать лучшего. Подозреваю, и на этот раз «Бордо» забьёт. «ПСЖ» забьёт — понятное дело. Значит, наш выбор может пасть на ставку «обе забьют». Кстати, коэффициент за неё дают очень неплохой — 1.78. Думаю, Париж выиграет со счётом 2:1, 3:1, но обязательно пропустит. Так что ставим на «обе забьют».

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