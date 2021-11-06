«Реал» Мадрид — «Райо Вальекано»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Футбольный эксперт Александр Вишневский дал прогноз на матч 13-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» Мадрид — «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 мяча за 1.87.

«Предыдущий матч команда Карло Анчеллотти провела очень невнятно — всего лишь 2:1 победили «Шахтёр». Если первые полчаса «Реал» играл мощно, то в следующий час отдал инициативу и выглядел очень плохо. Не зря болельщики даже освистывали команду. Тем не менее Бензема вырвал для команды победу.



Не очень здорово выглядел «Реал», но зато очень хорошо выглядит его атакующая пара. Карим Бензема одновременно и лучший бомбардир, и лучший ассистент испанского чемпионата. При этом первый его преследователь в списке бомбардиров Винисиус. Именно этот мощный дуэт позволяет «Реалу» рассчитывать на голы в любой момент.



Думаю, что после невнятной игры «Реал» соберётся, тем более что «Райо Вальекано» идёт на шестом месте в турнирной таблице. Против него спустя рукава играть не получится, тем более что Радамель Фалькао в прекрасной форме. Он забивает по голу каждую 81-ю минуту, по этому показателю он уверенно лидирует в Примере. «Райо» — атакующая команда, которая многовато пропускает, но и забивает очень много.



В такой ситуации есть все шансы на голы. Главное, что у «Реала» будет мотивация, он не будет играть так невнятно и блекло, как против донецкого «Шахтёра». Думаю, что этот матч «Реал» проведёт хорошо, тем более, что это последняя игра перед уходом на международную паузу. Думаю, что на своём поле он победит.



Наконец-то почти нет травмированных у «Реала». Группа нападения в строю, латерали Карвахаль и Менди тоже в порядке, а это мощная поддержка атаке. Клуб может запросто и пропустить, но забьёт не меньше двух голов. Я сделаю такую ставку – победа «Реала» и тотал больше 2.5 мяча. Тут может быть 2:1, 3:1, 4:1 или 4:2 – что-то такое».

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