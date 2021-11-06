Джастин Гэтжи — Майкл Чендлер: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC 268

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Джастин Гэтжи — Майкл Чендлер в рамках UFC 268.

Ставка: победа Чендлера за 3.00.

«По набору навыков — это такие себе бойцы-близнецы. Люди из борьбы, которые неплохо освоили удары руками. Причём про каждого из них мы слышим одинаковую метафору. Говорят, что Чендлер «бьёт как грузовик». Камару Усман говорит про Гэтжи то же самое.



Очень сложно понять, кто из них может иметь преимущество в этом бою. Букмекеры считают, что Гэтжи, который не дрался уже год, является очевидным фаворитом в этом бою, поэтому на Чендлера дают коэффициент 3.00.



Это тот случай, когда можно взять победу одного из них просто из-за коэффициента. Чем Чендлер уступает Гэтжи? Да, Гэтжи считается таким «рубакой». У него была очень хорошая победная серия, когда он пришёл в UFC.



С другой стороны, Чендлер кажется более интеллектуальным бойцом, тем, который лучше может отрабатывать свой гейм-план. Гэтжи несколько прямолинейный человек. Я думаю, что Чендлер может поймать Гэтжи на ошибке и достать его каким-то жестким ударом.



Несмотря на последнее поражение Чендлера, несмотря на то, что он физически не такой мощный, я думаю, что у него есть шансы в этом бою, а коэффициент 3 — это как раз то, на что стоит обратить внимание».

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