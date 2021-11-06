Камару Усман – Колби Ковингтон: прогноз Глеба Кожикова на бой UFC 268

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Камару Усман – Колби Ковингтон, который состоится в рамках UFC 268.
Ставка: победа Усмана в четвёртом-пятом раунде или по очкам за 2.40.
«Камару по праву является лучшим бойцом UFC. 18 побед кряду, ни разу он не проигрывал под эдигой лучшего промоушена мира. У Усмана прекрасная борцовская база, он физически очень сильный + хорошо работает на дистанции в 5 раундов и, кроме того, за последние 2 года он существенно подтянул свою стойку, как показали поединки против Ковингтона, Бернса и Масвидаля.
Ковингтону 33 года, профессиональный рекорд 16-2. Колби начал свою карьеру в UFC в 2014 году, и первое время его никто не замечал, пока американец не стал подключать трэш-ток, который не всем пришёлся по душе, однако Ковингтон сумел привлечь к себе внимание. Хаос обладает хорошими навыками борьбы, у него одно из лучших кардио в UFC, Колби постоянно давит на оппонентов. В последних 9 боях одержал 8 побед, и только одно поражение у него — от Камару Усмана.
Усман действительно выглядит устрашающе, у него не замечено слабых сторон: если раньше Камару доминировал в своих поединках за счет борьбы, то последние 3 противостояния, где он нокаутировал всех своих соперников, показали, что Нигерийский кошмар опасен в каждом аспекте боя. Не стоит принижать заслуг Колби, который, между прочим, дал самый тяжёлый бой чемпиону, и напомню, что счёт на карточках в их первом бою перед 5-м раундом был 2-2.
На мой взгляд, в реванше каждый из соперников постарается чем-то удивить оппонента, возможно, будет больше борьбы, но итог останется тем же. Полагаю, что Камару будет наносить больше акцентированных ударов в стойке, не даст Колби реализовать борьбу, и в конечном счёте либо нокаутирует американца в чемпионских раундах, либо победит решением судей».
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