«Урал» — «Зенит»: прямая трансляция матча, где смотреть онлайн, какой канал покажет

7 ноября в Екатеринбурге состоится матч 14-го тура РПЛ «Урал» — «Зенит». Начало встречи — в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех екатеринбуржцев оценён букмекерами коэффициентом 11.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.65.
Прогноз Константина Генича на матч «Спартак» — «Локомотив».
Аналитики также считают, что матч «Урал» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.66, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.87. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.01, на пенальти — за 2.35.
Прогноз Александра Мостового на матч «Урал» — «Зенит».
Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Локомотив».
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