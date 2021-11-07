«Спартак» — «Локомотив»: эксперты оценили шансы команд в московском дерби РПЛ

7 ноября состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех «Локомотива» оценён экспертами в 3.42. Ставки на ничью принимаются за 3.60.
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Спартак» — «Локомотив».
Аналитики не уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.77, на пенальти — за 2.40, на красную карточку — за 3.20.
Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Локомотив».
Прогноз Александра Мостового на матч «Урал» — «Зенит».
Почему «Спартак» снова останется без победы в московском дерби?
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