«Спартак» — «Локомотив»: смотреть матч онлайн, прямая трансляция, где покажут дерби

7 ноября состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив». Начало игры — в 19:00 мск. Прямую трансляцию московского дерби можно будет посмотреть в эфире телеканала «Матч ТВ».



Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех «Локомотива» оценён экспертами в 3.42. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Прогноз Константина Генича на матч «Спартак» — «Локомотив».

Аналитики не уверены, что матч «Спартак» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.77, на пенальти — за 2.40, на красную карточку — за 3.20.

Почему «Спартак» не сможет выиграть в третьем дерби подряд?

Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Локомотив».

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Милан» — «Интер».