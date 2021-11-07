«Спартак» — «Локомотив»: во сколько начало дерби, где смотреть матч онлайн, кто судит

7 ноября состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Главным арбитром матча назначен Иван Сиденков. Помогать ему будут ассистенты Андрей Болотенков и Валентин Мурашов. Резервный судья — Сергей Цыганок. За VAR отвечает Алексей Матюнин, AVAR — Антон Кобзев. В роли инспектора выступит Эдуард Малый.

Прогноз Константина Генича на матч «Спартак» — «Локомотив».

Ранее эксперты дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех «Локомотива» оценён экспертами в 3.42. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Аналитики не уверены, что матч «Спартак» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.77, на пенальти — за 2.40, на красную карточку — за 3.20.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Локомотив».

Прогноз Александра Мостового на матч «Урал» — «Зенит».

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