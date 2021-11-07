«Милан» — «Интер»: прямая трансляция матча, смотреть онлайн, где покажут

7 ноября состоится матч 12-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Интер», который пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало игры — в 22:45 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».
Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Милана» оценён букмекерами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.70.
Аналитики также считают, что миланское дерби «Милан» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют «россонери», сыграет коэффициент 1.31. Гол «нерадзурри» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Милан» — «Интер».
- 7 ноября 2021
-
21:45
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:09
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
03:00
-
02:00
- 6 ноября 2021
-
23:31
-
23:00
-
21:45
-
21:00
-
20:30
-
20:15
-
20:00