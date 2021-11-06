Кард UFC 268: список участников турнира, кто с кем дерётся, во сколько начало

В ночь с 6 на 7 ноября мск в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт вечер единоборств UFC 268. Главным событием ивента станет бой-реванш между чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом и американцем Колби Ковингтоном.



Смотреть турнир UFC 268 можно на видеосервисах UFC Fight Pass, Wink и More.tv. Бои основного карда начнутся около 05:00 мск, а главный бой начнётся не ранее 07:45 мск.



Основной кард турнира UFC 268 выглядит следующим образом:



Камару Усман – Колби Ковингтон

Чжан Вейли – Роуз Намаюнас

Майкл Чендлер – Джастин Гэтжи

Люк Рокхолд – Шон Стриклэнд

Фрэнки Эдгар – Марлон Вера

Эл Яквинта – Бобби Грин

Жермейн де Рандами – Ирен Алдана.



В ноябре 2019 года Усман победил Ковингтона техническим нокаутом в 5-м раунде. Вот и сейчас букмекеры видят фаворитом поединка Нигерийского Кошмара. Поставить на его победу можно за 1.29, а шансы Ковингтона оценивают коэффициентом 3.75. На ничейный исход принимают ставки за 60.00.



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