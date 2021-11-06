Сауль Канело Альварес — Калеб Плант: прогноз Билли Джо Сондерса на бой

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Билли Джо Сондерс дал прогноз на бой Сауль Канело Альварес — Калеб Плант, который состоится 7 ноября в Лас-Вегасе (США). По мнению Сондерса, поединок пройдёт всю дистанцию.
Ставка: победа Сауля Канело Альвареса по очкам за 3.10.
«Я не думаю, что Канело невозможно победить, что он неуязвим. Калеб Плант — очень умный боксёр. Ему нужно держать Сауля на достаточном расстоянии, не позволять Канело рвать дистанцию и приближаться к себе. Думаю, он даст Альваресу конкурентный бой. Калебу важно забрать первую половину боя, показать себя в стартовых раундах. Если он сможет это сделать, то Канело будет тяжело.
Но я думаю, что в конце концов Канело победит по очкам. Просто потому что это Канело».
Где смотреть бой Сауль Альварес — Калеб Плант.
Прогноз Александра Емельяненко на бой Канело — Плант.
Альварес — Плант: букмекеры оценили шансы боксёров.
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