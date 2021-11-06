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Альварес — Плант: по какому телеканалу покажут бой, онлайн-трансляция 7 ноября

Альварес — Плант: по какому телеканалу покажут бой, онлайн-трансляция 7 ноября
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В ночь с 6 на 7 ноября мск в США состоится вечер бокса Road to Undisputed. Главным событием станет объединительный бой между обладателем поясов во втором среднем весе по версиям WBA, WBO и WBC Саулем Канело Альваресом и чемпионом IBF Калебом Плантом.

Бой между Канело и Плантом пройдёт в Лас-Вегасе (США) на MGM Arena. Дата боя – раннее утро 7 ноября по московскому времени. Начало – не ранее 06:00 мск.

Прямую видеотрансляцию боя можно будет посмотреть в России на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Кроме того, бой между Канело и Плантом можно будет смотреть на стриминговой платформе DAZN.

Букмекеры считают, что Канело одержит очередную победу. Поставить на победу мексиканца можно с коэффициентом 1.11, это примерно 85% вероятности. Поставить на успех Планта можно за 7.00 (12%). На ничью предлагают коэффициент 30.00 (3%).

Прогноз Александра Емельяненко на бой Канело — Плант.

Где покажут бой Сауль Альварес — Калеб Плант?

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